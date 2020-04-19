Степанов: Посещение церквей повлияло на рост заболеваемости COVID-19 

Посещение богослужений на Вербное воскресенье повлияло на рост заболеваемости COVID-19 в Украине, заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Рост выявленных заболеваний за предыдущие дни обусловлен, в том числе, тем, что, к сожалению, мало кто придерживался наших рекомендаций относительно того, чтобы остаться дома на Вербное воскресенье и не посещать богослужений», — сказал он на брифинге в воскресенье.



Степанов отметил, что рост проявлений заболевания «были на 4-5 день после того, как люди инфицировались, мы сразу увидели рост заболеваемости COVID-19».



В то же время, Степанов отметил, что еще одной причиной роста выявленных случаев стало существенное увеличение количества тестирований методом ПЦР.



«За 10 дней было около 1000 ПЦР-тестирований, сейчас около 5 тыс. Поэтому мы выявляем больше людей с коронавирусом», — сказал он.



Степанов сообщил, что за прошедшие сутки, 18 апреля, было проведено 4695 ПЦР-тестов, выявлено 343 случая COVID-19 заболевания, в том числе 26 детей и 53 медработника. Были госпитализированы 97 человек, зафиксированы 8 летальных случаев, 72 выздоровели, в том числе один ребенок и 12 медработников.

Православная церковь Украины ранее призвала прихожан не приходить в храмы на Пасхальное богослужение в связи с угрозой распространения коронавируса. По состоянию на утро 19 апреля в Украине зафиксировано 5449 случаев коронавируса COVID-19: из них 141 человек скончался, 347 — выздоровели.



В свою очередь, предстоятель УПЦ Московского патриархата митрополит Онуфрий в видеообращении приглашал граждан приходить на богослужения в церкви Московского патриархата, что вызвало возмущение у некоторых священнослужителей.