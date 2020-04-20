«ЛНР» приговорила жителя Алчевска к 12 годам тюрьмы за «госизмену»

«Верховный суд» группировки «ЛНР» приговорил жителя Алчевска к 12 годам лишения свободы за «государственную измену».



Как сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры ЛНР», мужчина «был завербован» Службой безопасности Украины в апреле 2016 года во время нахождения на подконтрольной украинским властям территории. Якобы до апреля 2019 года он собирал и передавал своему куратору сведения, «разглашение которых могло причинить ущерб безопасности государственных структур и республике в целом».



Утверждается, что алчевец «полностью признал свою вину» и «раскаялся в содеянном».



В настоящее время мужчина уже «отбывает наказание».