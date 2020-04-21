В Мариуполе подтвердили еще два случая коронавируса

В Мариуполе подтверждено инфицирование коронавирусной инфекцией еще у двух жительниц города. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.



«44-летняя женщина — из числа ранее инфицированных, где заразилась 64-летняя пациентка, устанавливается. По информации медиков, состояние здоровья обеих женщин удовлетворительное», — говорится в сообщении.



В целом в области с начала карантина зафиксировано 18 случаев коронавирусной болезни (11 в Мариуполе, два в Дружковке, по одному в Бахмуте, Белозерске, Мирнограде, Славянске и Константиновке).



Из них один летальный, 10 пациентов выздоровели, остальные продолжают лечение.