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В Мариуполе подтвердили еще два случая коронавируса

21 апреля 2020, 18:11

В Мариуполе подтвердили еще два случая коронавируса

В Мариуполе подтверждено инфицирование коронавирусной инфекцией еще у двух жительниц города. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

«44-летняя женщина — из числа ранее инфицированных, где заразилась 64-летняя пациентка, устанавливается. По информации медиков, состояние здоровья обеих женщин удовлетворительное», — говорится в сообщении.

В целом в области с начала карантина зафиксировано 18 случаев коронавирусной болезни (11 в Мариуполе, два в Дружковке, по одному в Бахмуте, Белозерске, Мирнограде, Славянске и Константиновке).

Из них один летальный, 10 пациентов выздоровели, остальные продолжают лечение.

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