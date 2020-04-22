Кабмин хочет направить $140 миллионов от ООН на борьбу с COVID-19 на Донбассе

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что ООН выделяет странам, которые в этом нуждаются, средства для борьбы с коронавирусом, и Украина должна получить 140 миллионов долларов. Об этом сообщает Офис президента.



Эти средства могут пойти на помощь прифронтовым регионам.



«Мы сейчас рассматриваем варианты, куда должны пойти эти деньги. Думаем, что их следует направить на области, которые расположены у линии разграничения», — отметил Шмыгаль на совещании по борьбе с коронавирусом у президента Владимира Зеленского.