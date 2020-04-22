В приложении «Дія» стали доступны ID-карты и биометрика

В государственном приложении «Дія» начали отображаться ID-карты и биометрические паспорта украинцев. Об этом в ходе онлайн-трансляции сообщил президент Владимир Зеленский.



Он отметил, что цифровые паспорта являются нововведением во всем мире и по завершению карантина смогут пригодиться в абсолютно любой сфере взаимоотношений граждан.



«По завершению карантина цифровой паспорт станет неотъемлемой частью жизни более чем для 19,5 млн граждан Украины, у которых сегодня есть ID-карта или биометрический паспорт гражданина», — заявил президент.



В частности, с помощью приложения граждане смогут получать медицинские, почтовые, банковские и гостиничные услуги, подтверждать личность, путешествовать, пользоваться библиотеками, услугами связи и тд.



Система проверки документов работает при помощи QR-кода.



По данным Государственной миграционной службы, в Украине числится 4 млн владельцев ID-карт и почти 16 млн владельцев заграничных паспортов.