На Донетчине выявили 19-й случай коронавируса

В Донецкой области подтвердился 19-й случай заболевания коронавирусом. Диагноз подтвердился у 44-летней жительницы Мариуполя. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



Выяснилось, что женщина контактировала с лицом, у которого ранее диагностировали COVID-19.



Состояние здоровья женщины удовлетворительное.



Таким образом, по состоянию на сегодня коронавирус зафиксирован в Мариуполе (12 человек), Дружковке (2) и по одному случаю в Бахмуте, Белозерске, Мирнограде, Славянске и Константиновке.



10 пациентов уже выздоровели. Один - 84-летний житель Дружковки — скончался.