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На Донетчине выявили 19-й случай коронавируса

22 апреля 2020, 18:10

На Донетчине выявили 19-й случай коронавируса

В Донецкой области подтвердился 19-й случай заболевания коронавирусом. Диагноз подтвердился у 44-летней жительницы Мариуполя. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко. 

Выяснилось, что женщина контактировала с лицом, у которого ранее диагностировали COVID-19. 

Состояние здоровья женщины удовлетворительное.

Таким образом, по состоянию на сегодня коронавирус зафиксирован в Мариуполе (12 человек), Дружковке (2) и по одному случаю в Бахмуте, Белозерске, Мирнограде, Славянске и Константиновке.

10 пациентов уже выздоровели. Один - 84-летний житель Дружковки — скончался.

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