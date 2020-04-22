«ДНР» задолжала работникам «Донецкгормаша» более 30 млн рублей

Работники машиностроительного завода «Донецкгормаш» требуют погасить задолженность по зарплате. Об этом стало известно из письма профсоюза работников к главе группировке «ДНР», которое обнародовано в Telegram-канале просоюза.



Отмечается, что задолженность по заработной плате на 1 апреля 2020 года составляет более 30 млн рублей. В эту сумму входит задолженность за 2,5 месяца 2018 года и долг за 2015-2017 года.



За 2020 год работники получили только 40% месячной зарплаты.



В 2017 году тогдашний глава группировка Александр Захарченко издал бумагу о передаче «Донецкгормаша», и «Горловского машиностроительного завода» в собственность «Государственной инновационной компании».

В 2014 году Александр Захарченко заявлял, что завод «Донецкормаш» произвел первые 30 минометов.



«Донгормаш» был захвачен представителями «ДНР» в конце июля 2014 года. Предприятие входило в структуру группы СКМ Рината Ахметова.



В декабре 2015 года группировка «ДНР» заявила о присвоении прав на все конструкторские наработки предприятия завода «Донецкгормаш».