Украина на заседании ТКГ отвергла возможность закрепления «особого статуса» Донбасса

Украинская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы отвергла возможность закрепления «особого статуса» отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



«В рамках работы безопасности группы украинская сторона разделила беспокойство представителей ОБСЕ по факту блокирования работы СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях Украины и настояла на безусловном и беспрепятственном доступе наблюдателей ко временно оккупированным территориям Донбасса», — говорится в сообщении.



Ранее вице-премьер-министр Украины Алексей Резников заявил, что особый статус Донбасса никогда не будет внесен в Конституцию.