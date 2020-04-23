На Донетчине — три новых случая коронавируса

В Донецкой области в результате ПЦР-исследования зафиксированы три новых случая коронавируса COVID-19. Число инфицированных увеличилось до 24. Об этом сообщил глава Донецкой ОВГА Павел Кириленко.



Пациенты из разных городов: 28-летний мужчина из Николаевки, 43-летняя женщина из Покровска, 60-летняя женщина из Константиновки. Болезнь у них протекает бессимптомно, в легкой форме, поэтому лечение они теперь получают амбулаторно.



«Объединяет их то, что они вернулись из-за границы, из Российской Федерации. Именно поэтому в установленном порядке им было проведено тестирование», — говорится в сообщении.



Кириленко подчеркнул, что новые заболевшие по возвращении находились на самоизоляции.