Старость встретилась с войной. Документальный репортаж: Донецк, Мариуполь, Часов Яр ►

Коронавирусом могут заразиться люди любого возраста, но пожилые входят в наибольшую группу риска из-за слабого иммунитета и сопутствующих болезней.



Чтобы уберечь старшее поколение Кабинет министров Украины ввел новые ограничения - тем, кому за 60 лет в период карантина выходить на улицу нельзя. Но что если о людях, которые находятся в группе наибольшего риска заражения, некому позаботиться? А таких людей масса, в том числе они живут в прифронтовых поселках Донбасса, где и до карантина для пенсионеров были не лучшие условия жизни.