Лавров не ждет результатов от предстоящих переговоров «нормандского формата»

Москва сомневается в результативности предстоящей видеоконференции «нормандского формата» на уровне министров, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Встреча запланирована на 30 апреля.



Лавров прогнозирует «достаточно важный разговор» глав МИД Франции, Германии, Украины и РФ. По его словам, новые договоренности возможны только при условии выполнения тех, которые «нормандская четверка» заключила на декабрьском саммите в Париже.



«Но какого-то результата, откровенно говоря, не ожидаю от этой видеоконференции, кроме того, что украинские коллеги наверняка опять будут говорить: «Давайте скорее собираться в Берлине», — заявил Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.



Он отметил, что РФ верит в стремление президента Украины Владимира Зеленского к миру на Донбассе, однако в Кремле убеждены, что ему препятствуют в достижении этой цели.



«С сожалением вынужден констатировать, что при всей нашей убежденности, что президент Зеленский искренне хочет мира, как он и говорил во время предвыборной кампании, мы пока не видим, чтобы ему позволяли двигаться в направлении добросовестного, честного выполнения Минского комплекса мер от февраля 2015 года», — сказал глава МИД РФ.



В частности, Москва упрекает Киев в «саботаже» политической части Минских договоренностей в связи с тем, что «формула Штайнмайера» не была закреплена в украинское законодательство, несмотря на ее согласование Трехсторонней контактной группой в октябре 2019 года.



«И второе — приступить к обсуждению всех правовых аспектов обеспечения особого политического статуса Донбасса на постоянной основе в украинском законодательстве. Никакого разговора на эти темы украинская сторона вести не хочет», — добавил Лавров.