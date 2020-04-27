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326 человек с подозрением на коронавирус находятся в больницах у «ДНР»

27 апреля 2020, 11:00

326 человек с подозрением на коронавирус находятся в больницах у «ДНР»

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области не было выявлено новых случаев заболевания коронавирусом, но растет число подозрений. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».

Всего было установлено 78 заболевших коронавирусом. Из них два человека умерли, а выписаны с выздоровлением трое.

За последние сутки были госпитализированы 6 человек с подозрением на COVID-19. Всего в инфекционных отделениях с подозрением находится 326 человек, а 8032 человека самоизолировались дома.

Были выписаны из отделений 66 человек, у которых коронавирус не подтвердился — тесты дважды показали отрицательный результат.

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