«ДНР» приговорила местного жителя к 13 годам тюрьмы за «шпионаж»

Житель отдельных районов Донецкой области приговорен группировкой «ДНР» к 13 годам лишения свободы за «государственную измену и шпионаж» в пользу Службы безопасности Украины.



Об этом сообщила пресс-служба «генеральной прокуратуры ДНР».



Утверждается, что осужденный — Уткин В.И. — во время нахождения на подконтрольной Украине территории был привлечен к сотрудничеству с украинской спецслужбой.



Якобы Уткин собирал сведения о численности личного состава и местах дислокации «воинских частей ДНР».



Так называемый приговор был вынесен «апелляционной палатой Верховного суда ДНР» еще 17 марта, но объявлено об этом было сегодня.

Преследование по обвинению в «шпионаже» — распространенная практика на территориях под контролем группировок «ДНР» и «ЛНР». Сепаратистские СМИ часто сообщают о «судебных» приговорах с тюремными сроками для местных жителей.



При этом в докладах Управления верховного комиссара ООН по правам человека в Украине неоднократно сообщалось о грубых нарушениях при «расследовании» и «судебном рассмотрении» таких дел. В частности, задержанные уже априори считались виновными и дальнейшие действия «органов ДНР» становились лишь «формальностью».