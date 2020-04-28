В Краматорске около 60% находящихся на самоизоляции отказываются от тестирования

В Краматорске около 60% тех, кто приехал из других стран или регионов Украины, и находятся на самоизоляции, отказываются от тестирования на коронавирус. Об этом во время брифинга заявил главный врач центра первичной медико-санитарной помощи № 1 Краматорска Александр Власенко.



«Около 40% из тех, кто приехали, только протестировались, остальные просто не хотят. Если бы это было в обязательном порядке, их обязывало государство проходить тестирование, и они несли за это какую-то ответственность, это было бы более эффективно», — сказал он.



Одной из причин, по словам Власенко, — страх из-за реакции соседей на приезд мобильной бригады в средствах защиты.



«Как только об этом узнают лица, которых нужно тестировать они говорят нет нам никто не нужен, потому что соседи нас убьют и начинается масса разговоров... К нам поступают обращения, что к моему соседу приехали, значит он заболел, значит от нас скрывают», — сказал главный врач.

В Украине по состоянию на утро 28 апреля выявлено 9410 случаев коронавируса COVID-19, из них в Донецкой области - 52, в Луганской — 32.