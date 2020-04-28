Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой смягчить карантин в области. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.



На Луганщине зафиксировано наименьшее количество больных коронавирусом в стране — 32.



Гайдай вынес на рассмотрение премьер-министра вопрос о предоставлении права областным государственным администрациям принимать решение о поэтапном смягчении режима карантина. «Это должно касаться работы рынков, заведений торговли непродовольственными товарами и бытового обслуживания клиентов, междугороднего внутриобластного пассажирского сообщения с жестким соблюдением требований ВОЗ и Минздрава Украины», — говорится в сообщении.

В Украине с 12 марта введен карантин в связи с эпидемией коронавируса COVID-19. На карантин были закрыты учебные и торговые заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Приостановлена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.



Кабинет министров 25 марта продлил карантин до 24 апреля, а 22 апреля — еще раз, до 11 мая.



По состоянию на 28 апреля в Украине подтверждено 9 410 случаев заболевания COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента уже выздоровели. За сутки зафиксирован 401 новый случай.