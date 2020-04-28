«МГБ ДНР» показала подозреваемых в «шпионаже» спустя полгода после задержания

«МГБ ДНР» задержала двоих мужчин, которые якобы были завербованы сотрудником Службы безопасности Украины по имени Максим Архипенко.



Как заявляют в формировании, в «агентурную сеть» входили Андрей Дорожкин 1985 года рождения и Владимир Шабуцкий 1990 года рождения. Боевики задержали их в ноябре 2019 года, однако сообщили об этом только сегодня. Обоим вменяют «шпионаж» в пользу Украины.

Андрей Дорожкин

На допросе в «МГБ» Дорожкин рассказал, что родился в поселке Новолуганское Артемовского района. В 2014 году пошел в «народное ополчение» в поселке Гольмовский, выполнял хозяйственные работы на полигоне боевиков около десяти дней. В сентябре 2014-го, по его словам, был задержан украинскими правоохранителями, а в декабре того же года осужден по ст. 260 УК (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) на 2 года условно.



Дорожкин заявил, что в 2016 году с ним связался сотрудник СБУ, который дал ему задание собрать сведения об огневых позициях «ДНР» в Дебальцево. За эту работу он якобы получил 1500 гривен.



Мужчина также должен бы сопроводить на подконтрольную «ДНР» территории второго фигуранта — Шабуцкого — который, в свою очередь, якобы намеревался вступить в «народную милицию» для сбора и передачи данных, которые интересовали СБУ.



Как следует из показаний Шабуцкого, он родом из села Светлогорское Полтавской области. По его словам, оттуда же родом Архипенко, с которым он познакомился в 2005 году во время игры в футбол.



Со старым знакомым Шабуцкий встретился в Марьинке Донецкой области в 2017 году. Тот ему якобы дал задание узнать об отношении жителей оккупированной Горловки к руководству «ДНР», однако эти сведения Шабуцкий собрать не смог.

Владимир Шабуцкий

Он также рассказал, что связался с Архипенко летом 2019 года и попросил посодействовать в поиске работы. Тогда же, по словам Шабуцкого, он познакомился с Андреем Дорожкиным, с которым они должны были придумать легенду для прикрытия.



О деятельности Шабуцкого и Дорожкина «МГБ» узнало от некоего Николая Бутурлимова 1982 года рождения, который также должен был входить в «агентурную сеть» СБУ, однако отказался выезжать на подконтрольную властям территорию.



«В связи с добровольным обращением к нам, Бутурлимов был освобожден от уголовной ответственности», — заявили в «МГБ».



В «МГБ» при этом не говорят о том, удалось ли задержанным выполнить якобы поставленные им задания.

Преследование по обвинению в «шпионаже» — распространенная практика на территориях под контролем группировок «ДНР» и «ЛНР». Сепаратистские СМИ часто сообщают о «судебных» приговорах с тюремными сроками для местных жителей.



При этом в докладах Управления верховного комиссара ООН по правам человека в Украине неоднократно сообщалось о грубых нарушениях при «расследовании» и «судебном рассмотрении» таких дел. В частности, задержанные уже априори считались виновными и дальнейшие действия «органов ДНР» становились лишь «формальностью».