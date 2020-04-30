В МИД Германии рассказали об итогах видеоконференции в «нормандском формате»

Министры иностранных дел Украины, России, Германии и Франции обсудили выполнение решений, принятых на последнем саммите лидеров «нормандской четверки» в Париже, чтобы добиться конкретного прогресса по ситуации в Донбассе. Об этом говорится в заявлении главы МИД Германии Хайко Мааса.



«Нам нужно прочное, реальное и поддающееся проверке прекращение огня. Только когда оружие молчит, мы можем сосредоточить свои силы на других вызовах», — говорится в заявлении.



Стороны также обсудили и безопасный гуманитарный доступ на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей.



«После начала коронавирусного кризиса КПП на линии соприкосновения между контролируемыми и неконтролируемыми правительством [Украины] территориями закрылись для гражданского населения. Это разрывает семьи на части и резко ограничивает жизненно важные финансовые запасы, запасы продуктов питания и лекарств», — говорится в заявлении.



В МИД Германии подчеркнули, что отказ боевиков «Л/ДНР» предоставить доступ СММ ОБСЕ значительно усложняет работу миссии. Важно, чтобы миссия могла возобновить свою работу, отметили в ведомстве.