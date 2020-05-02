В «ЛНР» заявили о создании единого энергетического цикла с «ДНР»

Глава так называемого «правительства ЛНР» Сергей Козлов заявил о создание единого энергетического цикла с подконтрольной группировке «ДНР» территорией. Об этом пишет сепаратистский сайт МИА «Исток».



По его словам, первый шаг в этом направлении — создание единого энергетического концерна «Энергия Донбасса», в состав которого входит Зуевская ТЭС и Старобешевская ТЭС.



«Зуевская ТЭС получает полностью наши газовые угли с "Центругля". В настоящий момент коксующиеся марки углей по программе реорганизации, опять же, будет замыкаться на наши металлургические предприятия "ЛНР" и "ДНР"», — сказал Козлов.



О создании единого энергетического рынка группировки договорились в 2016 году.



В 2019 году о создании концерна «Энергия Донбасса» заявили в группировке «ДНР».