Юлия Тимошенко задекларировала почти 150 миллионов гривен дохода

Народный депутат, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко задекларировала 150 миллионов гривен дохода. Это следует из электронной декларации, которую политик подала 3 мая.



В документе указано, что 24 апреля Тимошенко получила эквивалент 148 345 441 гривен от американской юридической фирмы Reid, Collins, Tsai LLP. Видом дохода указана — «компенсация ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, полученная в США на стадии досудебного урегулирования».



Доход от компании Reid, Collins, Tsai LLP в прошлом году также декларировал соратник Тимошенко, народный депутат и юрист Сергей Власенко. 18 июля 2019 года он указал получение почти 57 миллионов гривен, а 19 июля получение доходов в размере более 57 миллионов и почти 19 миллионов гривен. В каждом случае Власенко указывал, что это «иностранный доход».