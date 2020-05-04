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В Донецкой области умер третий пациент с коронавирусом

Обновлено
04 мая 2020, 16:54

В Донецкой области умер третий пациент с коронавирусом

Обновлено (17:14). Результат вскрытия показал, что причиной смерти мужчины был коронавирус COVID-19. Об этом «Новостям Донбасса» сообщила пресс-секретарь председателя ДонОГА Татьяна Игнатченко. Таким образом, это уже третий умерший пациент с коронавирусом на Донетчине.

В Бахмутской многопрофильной больнице интенсивного лечения умер пациент из Светлодарска, у которого уже после смерти выявили коронавирус. Cтало ли это заболевание причиной кончины, пока неизвестно.

В Донецкой областной государственной администрации «Новостям Донбасса» сообщили, что еще ждут результатов вскрытия.

Начальница отдела охраны здоровья горсовета Бахмута Елена Миронова уточнила «Вільному радіо», что мужчина умер 1 мая, а о положительном результате анализа на коронавирус стало известно вчера вечером. Она добавила, что это был асоциальный пациент, который поступил с другим диагнозом, но в больнице его состояние здоровья ухудшилось. 

«От чего именно он умер (от инфицированного раны, от коронавируса или чего-то другого) сказать трудно», — отметила Миронова.

Чиновница добавила, что пациента обследовали на коронавирус, потому что теперь всем, кто поступает в стационар с подозрением на воспаление легких, делают ПЦР-тест.

По состоянию на сегодня в Донецкой области зафиксирован 81 случай коронавируса без учета неподконтрольной территории.

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