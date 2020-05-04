В колонии № 19 оккупированного города Вахрушево Луганской области остается минимум тринадцать человек, которых боевики обвиняют в госизмене, диверсии или шпионаже. Об этом в комментарии «Громадському радио» рассказал бывший пленный Сергей Русинов.



«Лично я, может, знаю людей 10. О трех точно знаю, что они там сидят. Не со всеми была возможность как-то контактировать, разве что на улице на свиданиях или когда ходили в баню», — сказал он.



По словам Сергея Русинова, среди этих тринадцати людей есть люди, как с оккупированных территорий, так и с подконтрольных правительству.



«Есть с оккупированной территории есть со Станично-Луганского района парень. Диверсионные статьи, государственную измену [вменяют]. У него срок, кажется, 16 лет», — рассказал бывший пленный.

Русинов добавил, что в день, когда их везли на обмен, в колонию привезли еще четырех человек.



Предварительно, их обвиняют в «госизмене» и «шпионаже». Он отметил, что эту информацию передал сотрудникам СБУ.

Обмен 16 апреля между украинской стороной и группировками «ДНР»/«ЛНР» прошел в два этапа по формуле «20 на 14». Двадцать человек переданы украинской стороне, а взамен сепаратисты получили четырнадцать.



Властям Украины группировка «ЛНР» передала 11 человек, а взамен получила четырех. Остальные четверо изъявили желание остаться на украинской стороне.



16 апреля участники обмена пленными были выписаны после двухнедельной обсервации. Результаты ПЦР-теста на коронавирус — отрицательные.