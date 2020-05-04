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В «ДНР» заявили о ранении четырех человек в Донецке в ходе обстрела

04 мая 2020, 22:07

В «ДНР» заявили о ранении четырех человек в Донецке в ходе обстрела

В группировке «ДНР» заявили о ранении четырех человек в Донецке в ходе обстрела. Среди пострадавших трое — дети. Об этом пишет сепаратистский сайт ДАН.

Утверждается, что мужчина, 1965 года рождения, проживающий по адресу пер. Лилиной, 4, получил осколочные ранения теменной части головы и ног.

Также сообщается, что в результате обстрела различные ранения получили три девочки 2013 и 2010 годов рождения.

Отмечается, что речь идет о девочке 2013 года рождения, у нее диагноз осколочное ранение спины, у второй девочки, 2010 года рождения, предварительно, — осколочное ранение в голову, у третьей девочки, 2013 года рождения, — осколочное ранение ноги. Двое детей госпитализированы в травматологический центр, третий ребенок — в больницу им Калинина.

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