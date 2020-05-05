Школы завершат учебный год дистанционно

Учебный год в школах Украины завершится дистанционно. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

Занятия продлятся до 31 мая, до 15 июня школы завершат оформление табелей и свидетельств о получении базового среднего образования. До 1 июля ожидается завершение учебного года.

Выпускники 11-х классов получат документ о получении образования после завершения ВНО. Если ученики 1-8 и 10 классов не планируют учиться в другом учебном заведении, школы присылают копии документов ученикам по электронной почте, а оригиналы документов выдадут в сентябре 2020-2021 учебного года.

В связи с карантином в этом году государственная итоговая аттестация для учеников 4-х и 9-х классов отменена.