Шмыгаль прогнозирует продление карантина после 22 мая

Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует продление карантина в Украине и после 22 мая. Об этом он сказал в интервью «Украинскому радио».



«Кабмин пока на первом этапе продолжил карантин до 22 мая, но, скорее всего, опираясь на данные ВОЗ, карантин будет продлен и в дальнейшем со следующими этапами ослабления, если это позволит сделать ситуация в стране», — сказал премьер.



4 мая Всемирная организация здравоохранения продлила срок действия пандемии коронавируса еще на 2 месяца.



Кабинет министров уже трижды продлевал действие карантина в Украине начиная с 11 марта.

Кабинет министров на внеочередном заседании 4 мая в рамках первого этапа выхода из карантина принял ряд послаблений. В частности, разрешается работа летних террас кафе, салонов красоты, сервисов бытового обслуживания, нотариусов, стоматологов, а также посещение парков и зон отдыха.