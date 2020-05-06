Кабмин утвердил план ОТГ в четырех областях. В том числе и Донецкой

Кабинет министров на заседании в среду утвердил четыре перспективные планы территорий громад Винницкой области, Черновицкой области, Черкасской и Донецкой области. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает пресс-служба правительства.



Так, в Винницкой области предусмотрено 63 объединенные территориальные громады, в Донецкой — 66, в Черкасской — 67, в Черновицкой — 52.



Проекты распоряжений разработаны соответствующими областными государственными администрациями совместно с Министерством развития громад и территорий Украины в соответствии с действующим законодательством.