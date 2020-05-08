В Донецкой области выявлено еще четырех человек, инфицированных коронавирусом, в Бахмуте и Мариуполе. Об этом сообщил глава Донецкой ОВГА Павел Кириленко.



Среди мариупольских пациентов — два мужчины (66 и 56 лет) и 53-летняя женщина. В Бахмуте положительный результат на наличие вируса получила 35-летняя женщина, медработница.



Таким образом, на сегодняшний день с начала объявления карантина в Донецкой области зарегистрировано 93 случая COVID-19. Три из них завершились летальным исходом, 20 пациентов выздоровели, 70 продолжают лечение.



Кириленко отметил, что в Центр общественного здоровья МОЗ Украины за прошедшие сутки успели передать данные только по двум новым случаям в Донецкой области. Еще два положительные результаты были получены после того, как статистика МОЗ за сутки была сформирована.