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Двое гражданских погибли и 9 были ранены в ОРДЛО за неделю. В ООН обратились к штабу ООС

08 мая 2020, 18:56

Двое гражданских погибли и 9 были ранены в ОРДЛО за неделю. В ООН обратились к штабу ООС

С 1 по 6 мая вследствие вооруженных действий на Донбассе погибли два мирных жителя и девять получили ранения. Все инциденты произошли на неподконтрольной властям территории. Об этом сообщила председательница Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

Так, один человек погиб и шестеро были ранены в результате артиллерийских обстрелов и обстрелов из легких вооружений и стрелкового оружия, еще один получил ранения в результате минного инцидента, и один погибший и двое раненых в результате обращения с взрывоопасными остатками войны.

В это число входят инциденты в Золотом Луганской области 2 мая и Александровке Донецкой области 4 мая, когда в результате обстрелов были ранены четыре девочки: одна 2010 г.р. и трое — 2013 г.р..

«В наибольшей степени мой призыв (о прекращении огня, — прим.) направлен к руководству Операции объединенных сил Вооруженных сил Украины, поскольку все новые случаи гибели или ранения гражданских лиц, зафиксированные Миссией в мае, имели место на территории, контролируемой самопровозглашёнными «республиками», — отметила Богнер.

Она добавила, что все стороны, участвующие в боевых действиях на Донбассе, должны сделать защиту гражданских лиц абсолютным приоритетом. Важным элементом прекращения огня должно стать неразмещение вооруженных позиций и вооружения в жилых районах.

Богнер отметила, что на данный момент миссия проверяет сообщения о ранении девочки и мальчика 2006 г.р. в подконтрольных боевикам Голубовском и Саханке вследствие обстрелов 7 мая.

«В случае, если они подтвердятся, количество случаев гибели или ранений гражданских лиц за первую неделю мая достигнет девятнадцати и станет самым высоким недельным показателем за последние два года», — добавила она.

В ООН также выразили надежду на то, что Трехсторонняя контактная группа уделит должно внимание этим инцидентам на следующем заседании, которое запланировано на 14 мая.

«Гражданские лица — не мишени, и ответственность за соблюдение этого принципа лежит не только на военных, но и на политиках», — резюмировала Богнер.

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