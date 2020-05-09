Еврокомиссия предлагает продлить запрет на въезд в ЕС до 15 июня

Еврокомиссия предложила продлить временное ограничение на въезд для граждан третьих стран на несущественные поездки в страны ЕС и Шенгенской зоны до 15 июня. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на заявление на сайте ЕК.



«В то время как некоторые ассоциированные государства ЕС и Шенгенской зоны делают предварительные шаги для смягчения мер по борьбе с распространением пандемии, ситуация остается нестабильной как в Европе, так и во всем мире», — заявила Еврокомиссия.



«Это требует продолжения мер на внешних границах, чтобы уменьшить риск распространения заболевания через путешествия в ЕС», — добавила комиссия.



В Еврокомиссии подчеркнули, что снятие ограничений на въезд должно быть поэтапным. Ослабление ограничений на внутренних границах должно предшествовать началу открытия внешних границ.



18 марта лидеры ЕС на саммите, который проходил в режиме видеоконференции, согласились на закрытие внешних границ ЕС и Шенгенской зоны как минимум на 30 дней в ответ на вспышку коронавируса. С тех пор действие ограничений постоянно продолжали.



Ограничения на поездки не распространяется на граждан ЕС, граждан стран Шенгенской зоны, не входящих в ЕС, и членов их семей, а также граждан стран, не являющихся гражданами ЕС, которые являются постоянными жителями ЕС, с целью возвращения домой.