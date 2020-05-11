«ЛНР» решила снять некоторые ограничения в большинстве городов

На большей части подконтрольной группировке «ЛНР» территории с 13 мая будут отменены некоторые ограничительные меры, введенных ранее в связи с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте «правительства ЛНР».
В частности, с 13 мая возобновят работу:
При этом отмена вышеуказанных ограничений не распространяется на Свердловск (Должанск), Перевальск, Алчевск, Первомайск. В этих сохранится ранее введенный строгий режим самоизоляции жителей. Кроме того, с 23:00 12 мая на территории поселка Фрунзе Славяносербского района, будет введен строгий режим самоизоляции жителей.
Отдельно указано, что с 23:00 12 мая в Брянке и Стаханове (Кадиевке) будут сняты ранее введенные ограничения.