«ЛНР» решила снять некоторые ограничения в большинстве городов

На большей части подконтрольной группировке «ЛНР» территории с 13 мая будут отменены некоторые ограничительные меры, введенных ранее в связи с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте «правительства ЛНР».



В частности, с 13 мая возобновят работу:

рынки всех форм собственности, а также предприятия, осуществляющие оптовую торговлю продовольственными товарами;

объекты розничной торговли непродовольственной группой товаров, в том числе на рынках, торговых центрах, торгово-развлекательных центрах (комплексах);

салоны красоты, парикмахерские, косметологические кабинеты (ограничение работы спа-салонов, массажных салонов, фитнесс-центров, соляриев, бань, саун продолжается до особого распоряжения);

все виды общественного транспорта (городской, в том числе электрический и такси, пригородный);

дошкольные образовательные учреждения.

При этом отмена вышеуказанных ограничений не распространяется на Свердловск (Должанск), Перевальск, Алчевск, Первомайск. В этих сохранится ранее введенный строгий режим самоизоляции жителей. Кроме того, с 23:00 12 мая на территории поселка Фрунзе Славяносербского района, будет введен строгий режим самоизоляции жителей.



Отдельно указано, что с 23:00 12 мая в Брянке и Стаханове (Кадиевке) будут сняты ранее введенные ограничения.