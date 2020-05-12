Суд постановил арестовать Януковича из-за событий Майдана 2014 года

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года. Соответствующее решение принял судья 12 мая, сообщает «Укринформ».



«Суд постановил: ходатайство удовлетворить, применить в отношении подозреваемого Януковича Виктора Федоровича меру пресечения в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования», - заявил судья.

4 мая Печерский районный суд города Киева заочно взял под стражу экс-президента Виктора Януковича в деле об узурпации власти.



В Офисе генпрокурора сообщили, что решение суда о заочном заключении под стражу дает право стороне обвинения начать в отношении Януковича процедуру экстрадиции.



Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia).