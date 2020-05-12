«ДНР»: Мирная жительница пострадала, пытаясь потушить загоревшийся дом

Группировка «ДНР» заявила, что в поселке Старомихайловка пострадала мирная жительница, которая пыталась потушить пожар в доме. Боевики обвинили силы Объединенных сил на Донбассе в обстреле поселка.



Дом загорелся по адресу: Шевченко,18. Мирные жители приступили к тушению, не дожидаясь пожарных расчетов «МЧС ДНР». По данным группировки, 52-летняя хозяйка дома получила множественные ожоги рук и ног. Позже ей оказали медицинскую помощь.



В штабе объединенных сил на Донбассе сообщили, что незаконные вооруженные формирования по состоянию на 17 часов три раза нарушили режим прекращения огня. Информация о вечерних событиях на линии фронта уточняется.