Абитуриенты из Донбасса и Крыма смогут поступить по упрощенной системе в 91 вуз

В 2020 году перечень учреждений высшего образования, в которые по упрощенной процедуре могут вступать жители отдельных районов Донбасса и аннексированного Крыма, расширился до 91 университета. Об этом сообщает министерство образования и науки Украины во вторник.

Из этого числа вузов 77 подчинены Минобразования, а 14 – другим ведомствам: Министерству зравоохранения, Министерству внутренних дел и Министерству культуры и информационной политики. Полный список вузов, в которых будут работать образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина», опубликован на сайте Минобразования.

«Важно, что в 2020 году жители Крыма и Донбасса смогут поступать в любой из этих 91 заведений, где будут работать образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина", без прохождения внешнего независимого оценивания», - рассказала начальница главного управления высшего образования министерства образования и науки Светлана Кретович.

Упрощенные условия поступления для жителей Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, предусмотренные законодательством, в 2020 году не изменились. Поступающие из Крыма участвуют в конкурсе по квоте, доступной в каждом из этих учреждений высшего образования. А поступающие из Донбасса принимают участие в общем конкурсе, получив баллы за вступительные экзамены.

В рабочие дни с 9:00 до 18:00 работает бесплатная горячая линия для абитуриентов из временно оккупированных территорий (0-800-504-425).

Сроки проведения вступительной кампании в высшие учебные заведения Украины перенесены на август.