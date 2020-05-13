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СНБО передал Зеленскому проект о продлении санкций против российских соцсетей

13 мая 2020, 19:18

СНБО передал Зеленскому проект о продлении санкций против российских соцсетей

Совет национальной безопасности и обороны направил в Офис президента проект указа о продлении санкций в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Большинство членов СНБО поддержали продление санкций в отношении российских интернет-ресурсов, в частности «Mail.ru», «ВКонтакте», «Одноклассники» и других.

С целью введения в действие принятого решения соответствующий проект указа президента Украины передан в Офис президента.

Санкции в отношении ряда российских юридических и физических лиц действуют в Украине с мая 2017 года. На тот момент президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер».

Ограничения распространялись на 1 228 физических и 468 юридических лиц, в том числе на «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.Ru Group, «Яндекс», «ТВ Центр», ВГТРК, «НТВ Плюс», «Звезда», ТНТ, и компаний-разработчиков антивирусных программ «Лаборатория Касперского» и DrWeb.

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