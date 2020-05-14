В Украине с 22 мая хотят разрешить спортивные соревнования, ВНО, общественный транспорт и детсады

Министр здравоохранения Максим Степанов в ходе сегодняшнего брифинга сообщил, какие послабления карантина планируются с 22 мая.
Так, в правительстве намерены разрешить:
Информация о смягчении карантина будет содержаться в постановлении, которое Минздрав предложит принять правительству.
Степанов подчеркнул, что все эти послабления будут возможны только при соблюдении противоэпидемиологических правил: масочного режима, социальной дистанции, дезинфекция антисептиками рук и так далее.
Для каждого из названных событий Минздрав намерен разработать критерии.