Сегодня в Украине ослабляют карантин: что разрешено

Сегодня, 11 мая, в Украине ослабляют карантинные ограничения. Соответствующее решение правительство приняло 4 мая.



Согласно постановлению Кабмина №343 теперь разрешаются:



• Парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны (кроме детских площадок);

• летние площадки кафе и ресторанов на открытом воздухе в заведениях, которые зарегистрированы как операторы мощности;

• часть объектов индустрии красоты;

• тренировки в командных видах спорта;

• заведения бытового обслуживания (музеи, библиотеки);

• сервисы бытовой техники;

• оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами;

• кафе (обслуживание на вынос);

• автомойки, веломагазины, велопрокат;

• нотариусы, адвокаты, аудиторы, стоматологи.

При этом остальные запреты продолжают действовать.





Однако, деятельность вышеперечисленных заведений возможна только при соблюдении некоторых условий. Ознакомиться с ними можно ниже, перейдя по ссылке:



• Для парикмахерских и салонов красоты;

• Для заведений общественного питания;

• Для торговли непродовольственными товарами;

• Для осуществления разрешенных видов деятельности, которые предусматривают прием посетителей в офисных помещениях;

• Для оказания стоматологических услуг.



В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что местные власти, учитывая эпидемическую ситуацию в каждом конкретном регионе, смогут оставлять в силе определенные ограничения. Решение должно основываться на данных Минздрава и динамике распространения болезни. Продолжающиеся ограничения на местах снимать нельзя.