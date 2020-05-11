Сегодня в Украине ослабляют карантин: что разрешено

Сегодня, 11 мая, в Украине ослабляют карантинные ограничения. Соответствующее решение правительство приняло 4 мая.
Согласно постановлению Кабмина №343 теперь разрешаются:
• Парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны (кроме детских площадок);
• летние площадки кафе и ресторанов на открытом воздухе в заведениях, которые зарегистрированы как операторы мощности;
• часть объектов индустрии красоты;
• тренировки в командных видах спорта;
• заведения бытового обслуживания (музеи, библиотеки);
• сервисы бытовой техники;
• оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами;
• кафе (обслуживание на вынос);
• автомойки, веломагазины, велопрокат;
• нотариусы, адвокаты, аудиторы, стоматологи.
При этом остальные запреты продолжают действовать.
Однако, деятельность вышеперечисленных заведений возможна только при соблюдении некоторых условий. Ознакомиться с ними можно ниже, перейдя по ссылке:
• Для парикмахерских и салонов красоты;
• Для заведений общественного питания;
• Для торговли непродовольственными товарами;
• Для осуществления разрешенных видов деятельности, которые предусматривают прием посетителей в офисных помещениях;
• Для оказания стоматологических услуг.
В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что местные власти, учитывая эпидемическую ситуацию в каждом конкретном регионе, смогут оставлять в силе определенные ограничения. Решение должно основываться на данных Минздрава и динамике распространения болезни. Продолжающиеся ограничения на местах снимать нельзя.
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