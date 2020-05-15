Гуф анонсировал приезд в Украину. В СБУ отреагировали

Россиянину Алексею Долматову, известному как рэпер «Гуф», запрещен въезд на территорию Украины. Об этом напомнили в Службе безопасности Украины в ответ на анонс о гастрольном туре рэпера по городам Украины.



«СБУ сообщает: Долматову запрещен въезд на территорию Украины из-за выступления во временно оккупированном Крыму — до 1 марта 2021 года. Как минимум. Поэтому посетить Украину он может только во сне», — говорится в сообщении СБУ в Facebook.



Ранее Гуф в своем Instagram анонсировал концерты в восьми городах Украины.