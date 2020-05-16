В Харцызске задержали подозреваемых в краже букв со стелы «Победа»

В подконтрольном боевикам Харцызске задержаны трое местных жителей по подозрению в повреждении стелы ко Дню победы. Об этом заявили в «МВД» группировки «ДНР».



Из конструкции, которая составляла слово «Победа», отломали три последние буквы.



По подозрению в разрушении стеллы задержаны трое человек — два парня и девушка в возрасте 20 лет. Свою вину они признали и утверждают, что за их действиями не скрывались никакие намерения.



«Мы выпили пива, пошли еще за пивом. Увидели светящиеся буквы и, опершись на одну букву, я понял, что она шатается и решил, что они отрываемые», — сказал один из задержанных.



Сейчас оккупационная администрация Харцызска планирует ремонт стеллы.