В Харцызске разрушили стелу ко Дню победы, которую установила «ДНР»

В подконтрольном группировке «ДНР» Харцызске была разрушена стела ко Дню победы. Об этом сообщила глава городской «администрации» Виктория Жукова во «ВКонтакте».



Так из конструкции, которая составляла слово «Победа» были отломлены три последние буквы — «еда». По словам местного жителя, он видел, как неизвестные убегают с отломанными элементами стелы в 2:30 ночи. О происшествии очевидец сообщил в «полицию».



«Как назвать этот поступок не находится слов, иначе, как диверсия — назвать сложно», — написала Жукова.

Стела «Победа» была установлена в центре Харцызска накануне 9 мая. Аналогичная конструкция также есть в Донецке.