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Гиркин частично взял на себя ответственность за убийство Рыбака в 2014 году

18 мая 2020, 21:33

Гиркин частично взял на себя ответственность за убийство Рыбака в 2014 году

Один из бывших руководителей боевиков «ДНР» Игорь Гиркин в интервью Дмитрию Гордону отказался комментировать убийство депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака, которое произошло в апреле 2014 года. Гиркин заявил, что частично ответственность за смерть Рыбака лежит на нем, но это дело касается не только его.

«Рыбак, выступивший активно против ополчения, в моих глазах был врагом. И его смерть в какой-то степени находится под моей ответственностью», - сказал Гиркин.

Весной 2014 года в Горловке Донецкой области был похищен, а позже убит местный депутат от партии «Батькивщина» Владимир Рыбак.

17 апреля, в Горловке состоялся сепаратистский митинг, на котором у Рыбака произошел конфликт с пророссийскими активистами. Депутат убеждал собравшихся в том, что они совершают ошибку, а после попытался сорвать флаг незаконной группировки «ДНР» со здания городского совета, но был блокирован митингующими.

После мероприятия Рыбак пропал: неизвестные подъехали к нему, затолкали в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. 19 апреля того же года недалеко от Славянска были обнаружены два тела, в одном из которых Елена Рыбак опознала своего супруга. Вторым убитым оказался студент из Киевского политехнического университета Юрий Поправко. По информации МВД, причиной смерти обоих стала комбинированная травма тела в результате пыток, с дальнейшим утоплением еще живых потерпевших, которые были без сознания. Тогда же было найдено тело еще одного проукраинского активиста Юрия Дьяковского.

Служба безопасности Украины обвинила в убийствах боевиков, которые захватили город Славянск - Игоря Безлера, Игоря Стрелкова и так называемого «народного мэра» Вячеслава Пономарева.

Гиркин признался, что приказал расстрелять Дьяченко и Поправко.

«Да, эти люди были расстреляны по моему приказу. Живым им никто животы не вспарывал... Они были врагами с диверсионной целью, с оружием взрывчаткой на территории Славянска. Их поймали местные жители, не мои бойцы даже».

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