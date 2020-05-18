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Кабмин планирует разрешить работу метро, общественного и пригородного транспорта

Обновлено
19 мая 2020, 08:23

Кабмин планирует разрешить работу метро, общественного и пригородного транспорта

Правительство намерено разрешить работу общественного городского и пригородного транспорта с 22 мая, а работу детских садов и метрополитена с 25 мая. Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова» на телеканале ICTV сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Мы, как и обещали, переходим к адаптивному карантину. Поэтому уже с 22 числа будет принят ряд смягчений. Мы разрешим движение городского и пригородного наземного транспорта, мы разрешим проведение спортивных соревнований. Мы также откроем отели, кроме хостелов. Работу гостиниц разрешим без работы ресторанов и бассейнов. Также будет смягчена возможность проведения служб в храмах, то есть мы откроем возможность проведения службы с расчетом один человек на 10 квадратных метров, которые могут находиться в религиозных сооружениях», — сказал он.

Шмыгаль уточнил, что правительство рассмотрит возможность возобновления работы детских садов и метрополитена с 25 мая, если это позволит эпидемическая ситуация.

По его словам, данные решения уже согласованы с Офисом президента и членами Кабинета министров и будут приняты на заседании в среду.

Карантин в Украине действует с 12 марта в связи с распространением коронавируса. С 18 марта в стране были остановлены пассажирские перевозки между городами и регионами.

С 11 мая в стране были ослаблены некоторые карантинные ограниения.

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