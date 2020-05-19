Рада отправила на доработку законопроект о медиа

Верховная Рада отправила на доработку проект закона о медиа, отложив запланированное его принятие в первом чтении.



На сегодняшнем заседании депутатам предложили два законопроекта о медиа — № 2693 авторства группы депутатов во главе с Александром Ткаченко и № 2693-1, который подготовила группа депутатов во главе с Николаем Княжицким.



Парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики принял решение направить на доработку оба законопроекта — и основной, и альтернативный.



«По ходу работы над законом мы получили десятки обращений от разных медиа, у нас была 3-дневная видеоконференция с Советом Европы. И вышло, что структурных дополнений — слишком много. Проще переписать некоторые пункты, чем вносить правки», — пояснил глава комитета Александр Ткаченко.



Он отметил, что речь идет, как о полномочиях Национального совета, так и о регулировании онлайн-медиа, а также о таком понятии, как «язык вражды».



«Кстати, Франция уже обогнала нас в этом вопросе. Их парламент принял закон о регулировании "языка вражды", "языка террористов". Либо незаконный пост удаляется с онлайн-платформы (YouTube, Facebook и так далее) либо штраф — 1,25 миллиона евро», — рассказал Ткаченко.



В свою очередь Княжицкий отметил, что эти два законопроекты во многом похожи. Различия, по его словам, заключались в том, что в его законопроекте предлагалось оставить перечень лиц и механизм блокировки контента, который прямо или косвенно носит пропагандистский характер.

«Мы выступали против обязательности регистрации онлайн-медиа — таких, как New York Times и Wall Street Journal, но за право государства ограничить в Украине распространение тех медиа, которые выступают с антиукраинской позиции. Мы также настаивали на введении в законопроект нормы о прозрачности финансирования и прозрачности собственности», — рассказал депутат на заседании парламента.



Княжицкий добавил, что члены комитета договорились наработать общий документ на базе двух законопроектов.

В ноябре 2019 года Александр Ткаченко презентовал черновик закона о медиа, в нем поднимались вопросы регистрации и налогообложения СМИ, независимости редакции от владельца ресурса, регулирования блогеров.



Законопроект № 2693 был подан в Раду 27 декабря. В нем указывалось, что медиа не могут принадлежать или получать финансирование от граждан или компаний государства-агрессора (России), распространять материалы, содержащие популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора или недостоверные материалы о вооруженной агрессии и действиях РФ.