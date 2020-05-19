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Цимбалюк: Идея о миротворцах еще актуальна

19 мая 2020, 23:34

Цимбалюк: Идея о миротворцах еще актуальна

Идея о введении международной миротворческой миссии на Донбасс не была отвергнута, а продолжает существовать в «обойме» возможных действий по установлению мира и деоккупации украинских территорий. Об этом в интервью «Укринформу» заявил постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк.

«Поэтому эта идея по миротворческой миссии, которая поднималась не один раз, она где-то в бэкграунде. И если ситуация сложится благоприятным образом, то, возможно, какой-то другой элемент этой общей обоймы идей будет применен активно. То есть, такая идея жива. Я не могу сказать, что она — не актуальна была отвергнута. Она существует и мы держим ее в этой обойме возможных путей», — заявил дипломат.

По его словам, какая-то часть этих идей сейчас более активно задействована: «Например, благодаря последним новым подходам сейчас удается более активно развивать мирные переговоры, как в рамках Нормандского формата, так и Трехсторонней контактной группы. Прогресс — ограниченный и не настолько решительный, как хотелось бы украинской стороне, но все же есть определенные сдвиги».

Цымбалюк добавил, что РФ может воспользоваться право вето в Совбезе ООН относительно миротворческой операции.

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