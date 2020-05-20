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СМИ: Открыто уголовное дело о «госизмене» из-за разговоров якобы Порошенко с Байденом

20 мая 2020, 06:40

СМИ: Открыто уголовное дело о «госизмене» из-за разговоров якобы Порошенко с Байденом

Офис генпрокурора внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту обнародованных аудиозаписей, на которых звучат голоса, похожие на голоса пятого президента и лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко, бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-госсекретаря США Джона Керри.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в Офисе генрпрокурора.

Расследование начато по части 1 статьи 111 (государственная измена) и части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

В каком статусе в расследовании фигурирует Порошенко, издание не уточняет.

Аудиозаписи, датированные 2016 годом, обнародовал депутат Верховной Рады Андрей Деркач. Он считает, что эти записи могут свидетельствовать о фактах коррупции и влиянии Байдена на Порошенко во время его пребывания на посту президента.

Одна из записей касается выделения США 1 миллиарда долларов в обмен на увольнение генерального прокурора Виктора Шокина, при котором ГПУ расследовала дело Burisma — компании, в которой работал сын Байдена.

В другой записи обсуждается то, что якобы Порошенко, несмотря на отсутствие коалиции в Верховной Раде, блокировал увольнение Кабинета министров и назначение досрочных выборов в парламент. Также, по словам Деркача, в аудиозаписях речь идет о влиянии Байдена через наблюдательные советы крупных украинских госпредприятий.

Нардеп отметил, что передал аудиофайлы в Офис генерального прокурора. Деркач заявил, что получил записи от «журналистов-расследователей», других деталей он не уточнил.

Партия «Европейская солидарность» назвала обнародованные записи «российской провокацией», которая «не имеет ничего общего с реальностью». «Ее цель подорвать двухпартийную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов, за 5 лет выстроенную президентом Петром Порошенко, вернуть наше государство в зону российского влияния и ослабить международную проукраинскую коалицию», — подчеркнули в политсиле.

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