«ДНР» и «ЛНР» привели «войска» в боевую готовность и угрожают Зеленскому

Вооруженные силы группировок «ЛНР» и «ДНР» приведены в боевую готовность. Об этом говорится в заявлениях глав этих формирования Леонида Пасечника и Дениса Пушилина.



Пасечник обвинил украинскую сторону в обстрелах, которые якобы велись с 16 мая. По его словам, это привело к повреждению линии электропередач, питающей критически важные инфраструктурные объекты. Пасечник подчеркнул, что из-за повреждений произошли «серьезные перебои с электроснабжением и водоснабжением Луганска, грозящие гуманитарной катастрофой».



В этой связи он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявляя , что, если не будут «приняты меры к прекращению обстрелов», «ЛНР» примет «эффективные и решительные меры к тому, чтобы отодвинуть линию соприкосновения».



«В этих целях мною уже даны соответствующие указания о приведении в боевую готовность подразделений народной милиции», — подчеркнул Пасечник.



Похожее обращение позже выпустил и Пушилин. Он также обвинил украинскую сторону в обстрелах и подчеркнул, что «ДНР» готова к прямому диалогу с властями Украины. При этом Пушилин заявил, что не будет «проявлять миролюбие» в одностороннем порядке.



«Принято решение повысить боевую готовность подразделений народной милиции на случай дальнейшего агрессивного поведения Киева. Все необходимые указания уже отданы», — резюмировал глава «ДНР».



В пресс-центре штаба ООС «Новости Донбасса» ответили, что не комментируют заявления противоположной стороны конфликта.

Штаб ООС регулярно сообщает об обстрелах со стороны пророссийских боевиков с использованием запрещенного Минскими договоренностями вооружения.



Заявления глав «Л-ДНР» прозвучали на фоне неоднократных отказов Киева вести прямые переговоры с этими формированиями. Украинская сторона настаивает на переговорах в Трехсторонней контактной группе с Россией при участии ОБСЕ в качестве модератора. Также Киев предлагает привлекать местных жителей/переселенцев в качестве приглашенных участников от Украины и России.