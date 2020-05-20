Зеленский: Мы поставляем воду в ОРДЛО, а «Л-ДНР» винят нас в гуманитарной катастрофе

Группировки «ДНР/ЛНР» не знают, что делать с гуманитарным кризисом на подконтрольных им территориях Донбасса, и поэтому винят Украину. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.



«Я уверен в том, что они делают информационные провокации, направленные против Украины, только потому, что они не знают, что делать с гуманитарным кризисом, который там происходит», — сказал он журналистам во время пресс-конференции в Киеве в среду.



Он напомнил, что украинская сторона продолжает осуществлять водоснабжение неподконтрольных территорий, несмотря на отсутствие оплаты.



«Они обвиняют нас в гуманитарном кризисе. Мы даем туда воду, мы ее не закрываем. Мы не перекрываем воду, несмотря на то, что они уже долгое время не платят за нее», — подчеркнул президент.