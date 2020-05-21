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В Луганской области погиб командир батальона «Луганск-1»

21 мая 2020, 11:06

В Луганской области погиб командир батальона «Луганск-1»

В Луганской области возле села Трехизбенка погиб командир батальона патрульной полиции специального назначения «Луганск-1» Сергей Губанов и трое военнослужащих получили осколочные ранения. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что это произошло 20 мая около 21:30 во время выполнения задания командования штаба операции Объединенных сил.

Раненым военнослужащим была оказана помощь врачом военного госпиталя.

Министр внутренних дел Арсен Аваков уточнил, что пророссийские боевики подорвали мину на пути боевой патрульной группы, в которой находился Губанов.

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