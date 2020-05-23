На Донетчине впервые с начала конфликта вынесли приговор за пропаганду войны

В Донецкой области впервые за годы вооруженного конфликта вынесли приговор за пропаганду войны. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

На лаве подсудимых оказалась 28-летняя жительница Покровска, которая в 2015 - 2016 годах распространяла в соцсети «Вконтакте» посты сепаратистского содержания. В 2016 - 2018 женщина распространяла в интернете изображения с призывами к разрешению военного конфликта на Донбассе.

Красноармейский районный суд признал ее виновной в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 436 (пропаганда войны) УК Украины.

Женщина приговорена к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.