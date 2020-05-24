«ДНР»: За сутки в ОРДО 13 новых случаев COVID-19 и одна смерть

Группировка «ДНР» сообщила о новом летальном случае вследствие коронавирусной болезни: скончался 79-летний мужчина. Таким образом, общее число смертей в результате COVID-19, которое признает формирование, достигло 10.



В течение 23 мая группировка зафиксировала 13 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в сообщении «минздрава ДНР».



Все положительные результаты исследования выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее, среди них 6 медицинских работников и 2 ребенка.



«ДНР» подтверждает 385 случаев коронавируса на подконтрольной ей территории.

По состоянию на утро 24 мая в Украине выявлено 20 986 случаев заболевания коронавирусом. Из них 7 099 пациентов выздоровели, 617 — умерли.