В Украине выявили 406 случаев коронавируса за сутки

По состоянию на утро 24 мая в Украине выявлено 20 986 случаев заболевания коронавирусом. Из них 7 099 пациентов выздоровели, а 617 — умерли.



Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.



За сутки зафиксировано 406 случаев болезни, 12 человек умерли. При этом 179 пациентов выздоровели.



Ситуация в регионах:

Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.

Группировка «ДНР» сообщила о 372 случаях коронавируса на подконтрольной ей территории. Из них 80 человек уже выписаны, а 9 умерли.



Группировка «ЛНР» по состоянию на 22 мая подтверждала 377 случаев заражения коронавирусом. Из них 133 пациента выписаны, а пятеро умерли.