Минздрав разрешил возобновить футбольную премьер-лигу 30 мая

Министерство здравоохранения разрешило возобновить Украинскую премьер-лигу по футболу 30 мая. Об этом сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.



Также разрешено проводить матчи Кубка Украины.







Встречи будут проходить без зрителей на стадионе.



По всей видимости, Минздрава расширил квоту людей, которым можно будет находиться на стадионе во время матча. При норме для спортивных соревнований в 50 человек чемпионат было невозможно продолжить, поэтому был подан запрос о расширении квоты до 200 человек.



Теперь должен быть утвержден календарь соревнований. По информации телеканала «Футбол 1», матч 24-го тура УПЛ между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо» может состояться 31 мая на стадионе НСК «Олимпийский» в Киеве.

Футбольный чемпионат был прерван в середине марта после 23 туров из-за эпидемии коронавируса. Командам осталось провести еще 9 туров.